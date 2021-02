BLOGI | Talihärm tegi MMi parima tulemuse, Tomingas kukkus jalakrambi tõttu 

Viis positiivset koroonaproovi Pokljukas, kõik meediainimesed!



Over the last days the IBU has conducted further SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the IBU World Championships Biathlon in Pokljuka, Slovenia.



Five persons tested positive, all five work in the media sector. pic.twitter.com/gX0jzXIYIl