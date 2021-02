TÄNA OTSEBLOGI | Kas Talihärm saab märgid alla ja Tomingas suusarajal liikuma? 

Eesti naistest on MMil seni läinud kõige paremini Johanna Talihärmil , kes sai sprindis 32. ja jälitussõidus 33. koha. Kusjuures Talihärm suusatas mõlemal päeval väga tublisti, kuid suure saavutuse nurjasid sprindis kolm ja jälituses neli möödalasku. Sprindis oli Talihärmi suusaaeg lausa päeva 11. (+33,1), jälituses 28. (+44,1) – need on tema kohta üle ootuste head ajad.

MK-hooaja hakul esikümnesse jõudnud Tuuli Tomingase seis teeb murelikuks. Ta kaotas sprindis suusarajal Talihärmile umbes minuti ja tõdes pärast võistlust, et see oli algusest peale üks kannatuste rada. Kahjuks polnud pühapäevgi rõõmsam.

Koondise peatreener Indrek Tobreluts märkis juba võistluse eel ETV otse-eetris, et Tomingase lihaste seisund on kehvem kui laupäeval. Seepärast pole imestada, et tema suusaaeg oli jälitussõidu lõpetanutest eelviimane ehk 58. (+2.55,0). „Nagu ta ütles soojendusel: jalad ei tööta,“ sõnas Tobreluts pärast jälitussõitu. „Näha oli, et ta lihtsalt läbis selle võistluse. Sõitis kinnise suuga ja ilmselt lihased ei lasknud väga pingutada.“