Kalev/Cramo saatis serblase koju ja lõi käed talendika Läti koondislasega 

Arturs Žagars peaks meeskonnaga liituma pärast koondisemängude akent ning laenuleping on sõlmitud selle hooaja lõpuni. Žagars on kuulunud Joventudi meeskonda juba alates 2017. aastast ning hooajal 2018/19 oli ta laenatud Hispaania esiliigameeskonda Prat Juventud.

Sellel hooajal on ta aga kuulunud Badalona Joventudi põhikoosseisu ning teinud Hispaania meistriliigas kaasa üheteistkümnes kohtumises. Saades mänguaega keskmiselt viis minutit mängu kohta, on Žagarsi näitajateks jäänud kaks punkti, 0,5 lauapalli ja 0,8 söötu mängust. Lisaks on tal õnnestunud kaasa lüüa ka seitsmes Eurocupi kohtumises, kus ta on keskmiselt 4,6 minutiga kogunud ühe punkti ja 0,6 korvisöötu.