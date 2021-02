Põhja-Makedoonia koondise abitreener: Eesti nõrgenenud koosseis annab eelise meile 

"Usun, et meil on Eesti meeskonna vastu, kes väidetavalt on nõrgenenud, eelis," tunnistas MZT Skopje juhendaja ja rahvusmeeskonna abitreener Gjorgji Kočov. Kui Eesti koondisest jäävad eemale muuhulgas Kerr Kriisa, Siim-Sander Vene, Kristjan Kitsing ja Rain Veideman, siis makedoonlastel sarnaseid muresid pole. Sealse meedia sõnul jääb eemale vaid ääremängija Marko Simonovski, kes aasta tagasi sinisärkide vastu veerand tunniga kätt valgeks ei saanud.

Kočov siiski ei usu, et kohtumine Eestiga tuleb lihtne, sest möödunud aastast on olemas hoitav näide. "Olime soosikud ka Skopjes. Aga see pinge, et pidime iga hinna eest võita, mõjutas meid negatiivselt," meenutas ta veebruaris peetud kohtumist, mille Eesti võitis 81 : 72. "Lihtsustatult - me peaksime igas kohtumises olema maksimaalselt pühendunud nii kaitses kui ka rünnakul."

"Usun, et peame vastu. Soov EMil olla on suurem kui igasugune väsimus. Ma arvan, et otsustavaks saabki tahe. Ma tõesti usun ja kõik meeskonna liikmed usuvad, et me jõuame Euroopa meistrivõistlustele."

Kočovi sõnul rõhuti Skopjes treeningutel taktikale. Matšide eel on Itaalial kolmest mängust kolm, Venemaal neljast kaks ja Eestil kolmest üks võit, Põhja-Makedoonia on senised kaks kohtumist kaotanud. Kuna grupist saab edasi kolm parimat, siis suure tõenäosusega otsustakse edasipääseja Eesti ja Põhja-Makedoonia omavahelises kohtumises.

"Ma usun, et me üritame võita iga mängu. Ma ei tohi keskenduda ainult kohtumisele Eestiga," jätkas abitreener. Samas tõdes ka sealse koondise juhendaja Aleksandar Todorov: "Meeldib või mitte, me peame igas mängus andma maksimumi."