Tormis Laine sisemine võitlus: loogika mõistab MK-tulemusi, aga spordimehehing ihkab enamat 

Põhjus peitub tulemustes. Kui eelmistel talvedel heitles ta madalamates sarjades võidu nimel, siis eliitseltskonnas on ta siiani jaganud päramisi kohti. Ratsionaalne Tormis võtab asja rahulikult, sest see on loogiline osa arengust. Spordimehehing aga ei suuda minna võistlustele lihtsalt kogemusi hankima, vaid ihkab enamat.