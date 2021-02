SUURÜLLATUS: kvalifikatsioonist Austraalia lahtistele pääsenud venelane jõudis poolfinaali 

Karatsev mängib suure slämmi põhiturniiril esimest korda. Venelane on turniiride avatud ajastul (Open era) esimene mees, kes oma debüüdil jõudis nelja parima sekka.

Lisaks on venelane ajaloos alles viies meestennisist, kes on suure slämmi turniiril kvalifikatsioonist alustades poolfinaali murdnud. Varem on sama trikiga hakkama saanud vaid John McEnroe (1977. aasta Wimbledon), Bob Giltinan (1977. aasta Austraalia lahtised), Filip Dewulf (1997. aasta Prantsusmaa lahtised) ja Vladimir Voltškov (2000. aasta Wimbledon).