Hea uudis Tänaku fänniarmeele: Horvaatia WRC-etapi korraldajad ootavad rallile publikut 

Viimati lasti MM-sarjas publik raja äärde möödunud septembris, kui Rally Estoniale müüdi 16 000 piletit. Aga möödunud hooaja lõpus Türgis ja Sardiinias ning tänavu Monte Carlos fänne kaasaelama ei lubatud. Sama kordub Soome talverallil, mille organisaatorid teatasid varakult, et inimesi teede äärde ei soovita. Lapimaa politseijaoskond suurendab ralli toimumise ajaks lausa patrullide hulka, et poolehoidjaid eemal hoida.

Nii on Ott Tänaku fänniarmee sõite vaadanud teleekraani vahendusel, aga see kõik võib muutuda juba aprillis, sest Horvaatia ralli korraldajad ootavad etapile ka rallituriste. “Valisime marsruudi hoolikalt, et vältida liialt suurt rahvahulka, aga tahame, et publikul oleks võimalus kohal olla ja nautida võidusõitu,” ütles Horvaatia MM-ralli korralduskomitee esimees Daniel Saskin.