BLOGI | PSG purustas Mbappe kübaratriki abil Barcelona 

Aga PSG sai kätte võõrsilvärava, mis võib kahe mängu kokkuvõttes osutuda väga oluliseks. Lisaks on nad nüüd skoorinud järjest 20 võõrsilmängul järjest. Sellest enamat on suutnud vaid Madridi Real, kelle mängijad said aastail 2010-2014 jala valgeks 22s võõrsilmatšis.