Kelly Sildaru väidetavast perevägivallast: minu lugu võib teisi inimesi julgustada 

"Pealtnägija" saatejuht Mihkel Kärmas küsis Kellylt, miks ta otsustas teemast avalikult rääkida. "Kelly, väga paljud teavad sind kui suurepärast sportlast, paljudele oled sa iidol. Aga täna istud sa siin kaamera ees hoopis teises kontekstis ja teise teemaga. Sa oled otsustanud tulla välja ja rääkida sellest, et teie peres on toimunud pere vägivald. Miks sa siin täna istud?" küsis Kärmas.

Kärmas küsis Kelly Sildaru emalt Lilian Talvingult: "Ma saan aru, et pere täiskasvanute vahel tekkisid lahkhelid põhjustel, mida pole laial üldsusel tingimata tarvis teada, aga ühel hetkel, ma saan aru, see tüli läks ikkagi nii suureks, et see muutus selleks, mida me täna nimetame perevägivallaks?"

Lilian Sildaru: "Jah, paraku nii kahjuks on."

Eile õhtul saatis Sildarude pere teine pool ehk Tõnis ja Henry Sildaru avaliku pöördumise.

"Juba homme õhtul ilmub "Pealtnägijas" lugu, mille sisuks on jälle meie pere kurb ja kahetsusväärne lahkumineku lugu. Ikka seesama, millest erinevad väljaanded on kirjutanud juba eelmisest kevadest saati. Nagu meile on väidetud, siis nüüd räägivad Kelly ja laste ema Lilian ära "kogu tegeliku loo", kuidas Tõnis on olnud vägivaldne isa, ära varastanud oma tütre rahad, sundinud Kelly vastutahtmist sporti tegema, pantvangistanud poja ja mis kõik veel.

See kõik ei ole meie jaoks uudis, sest juba mõnda aega on Tõnisele helistanud mitmed teiste toimetuste ajakirjanikud ning soovitanud meil end tõsiseks risttuleks valmis panna, sest meediale on kogu lugu ära räägitud, kohe-kohe tuleb paljastus, šokeerivad tõed ja puudu on vaid meie poole selgitused.