BLOGI | Rene Zahkna tegi karjääri parima tulemuse, kulla võitis norralane Lägreid 

Nii, nüüd on siis ametlik: Zahkna saab täna 33. koha, mis on tema elu parim tulemus MMidelt (senine oli 35.).



Mehe kommentaar ETV2 otse-eetris: „Sõidus läksin alguses teadlikult rajal kaotust korjama, sest olen saanud selgusele, mis mu sõiduvorm on. Ei kannata väga kõvasti peale panna. Selge, et läksin laskmise peale. Sain tagasisidet ka, et enne esimest tiiru Kalevile 20 sekundit – see on loomulikult kõva kaotus, aga laskmised olid veel ees.