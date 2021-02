Pealtvaatajad Tartu Maratonile ei pääse, reeglite järgimist kontrollivad turvatöötajad 

Osaleja pääseb Tehvandi suusastaadionile ja Arulas stardialasse ainult stardinumbri või korraldaja-teenindaja akrediteeringu alusel. Rajal, teeninduspunktides ning finišis võivad samuti viibida ainult vastava loa saanud inimesed. Ka eliitsportlaste jootmine on lubatud vaid akrediteeritud saatjatele. Saateautod ei tohi rajal liikuda ja teeninduspunktide parklatesse sissesõit on lubatud ainult korraldajalt saadud autoloaga. Reeglite järgimist kontrollivad turvatöötajad.

Kuna pealtvaatajatel on keelatud kohale tulla, tuleb arvestada, et suusataja kohale sõidutanud autojuht ei tohi osalejaga parklast kaugemale kaasa minna. Küll aga on võimalik autojuhil vahepeal ära käia ja jälgida osaleja liikumist Championchip.ee veebilehel või tasulise GPS seadme abil ning osalejale õigeks ajaks finišiparklasse vastu minna.