PÕNEV: Itaalia noorteliigas võivad täna vastamisi minna kalevlased Ragnar Klavan ja Martin Vetkal 

Cagliari kodulehe sõnul suunati 35aastane Klavan noortetiimi, et ta leiaks mängutunnetuse ja -rütmi. Ametlikus matšis käis eestlane viimati platsil 16. detsembril, kui Cagliari tegi väravateta viigi Parmaga. Seejärel jäi Klavan koroonaviiruse ja vigastuste küüsi, mistap on ta pikalt vutist eemale jäänud.

Tänasele kohtumisele lisab särtsu see, et Klavani vastu võib pallida Eesti noortekoondislane. Nimelt tegi 16aastane keskpoolkaitsja Martin Vetkal eelmises voorus AS Roma Primavera eest debüüdi, kui pealinlased kaotasid 0 : 1 Milano Interile. Sealjuures on Klavan Eesti esiliigas mängiva Tallinna Kalevi president ja Vetkal selle satsi kasvandik.