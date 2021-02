Laskesuusahooaja komeet Lägreid võitis elu esimese MM-kulla tänu mediteerimisele 

"See on absoluutselt maagiline! See on unistuste päev! Ma ei tea, kuidas seda sõnadesse panna," lausus päevakangelane intervjuus Norra rahvusringhäälingule.

Peale selle, et Lägreid lasi kõik 20 märki alla, tegi ta seda ka kõikidest kõige kiiremini. Alles esimest hooaega MK-sarjas võistlev norralane sõnas, et edu üks pante oli tundidepikkune mediteerimine.

"Teel viimasesse lasketiiru olid mu peas mõned mõtted, aga olen seda olukorda mentaalselt nii palju harjutanud. Olen end meditatsiooni käigus korduvalt sellesse olukorda pannud ja teadsin täpselt, mida teha. Võin tänada kümneid voodis mediteerides veedetud tunde. Selle taga on hullumeelne kogus tööd. Juba medali võitmine on sõge, aga kulla... See on lihtsalt vau!" jutustas Lägreid.

Suureks üllatuseks on tema tänast võitu raske pidada, sest mees on sel hooajal võitnud juba viis MK-etappi, olnud kaks korda teine ja korra kolmas. Erilist tähelepanu pälvib tema täpne laskmine: lamades on tema selle hooaja tabavusprotsent 97 ja püsti 90.

Koondisekaaslane Tarjei Bö märkis tänase võistluse järel, et Lägreid on uus staar, kes võtab teatepulga temalt ja vennalt Johannes Thingnesilt ühel päeval üle.