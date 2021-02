Talisport Nuga, süüdistused ja risttule vahele jäänud lapsed: Sildarude kurbmängu ülestunnistused Kadi Parts , täna 21:30 Jaga: M

Kelly Sildaru ja Lilian Talving ning Henry Sildaru ja Tõnis Sildaru. Foto: Stanislav Moškov ja Merilin Ulm / Kollaaž

„Ta (Tõnis Sildaru) läheb ja võtab köögisahtlist suure kööginoa. /.../ Ja kui ma näen, et ta tuleb sellega, mul oli reaalselt tunne, mis ta selle noaga teeb. Kas ta nüüd torkab mind sellega?“ Nii kõlasid Kelly Sildaru sõnad kolmapäevases saates „Pealtnägija“. „Nagu te näete, siis see kõik on tegelikult väga piinlik, kurb ja kahetsusväärne peretüli, mida ei tohiks mingil juhul klaarida avalikkuse ees,“ seisis omakorda isa Tõnise kirjas, mis saadeti meediale laiali enne „Pealtnägija“ klippi. Õhtuleht toob lugejateni Sildarude mõlema poole sõnavõtud.