Talisport KES OTSUSTAS?! Tartu Maraton võib toimuda vaatamata uusi tippe vallutavale koroonaviirusele Viljar Voog , täna 20:40

Stardieelne möll 45. Tartu suusamaratonil 2018. aastal. Foto: Aldo Luud

Otepää vallas on praegu Eesti kõige madalam koroonaviiruse näitaja: 156 haigestunut 100 000 elaniku kohta. Eesootaval nädalavahetusel tuleb Valgamaa kuppelmaastikule kokku aga üle 3600 spordisõbra üle Eesti, et maha pidada 47. Tartu Maraton. Kelle arvates oli see keset koroonakriisi hea idee?