VAATA JÄRELE | Dopingukontrollis põrunud Heiki Nabi: ma pole ühtegi keelatud ainet teadlikult kasutanud

„Olin ja olen siiani šokis! Ma siiralt ei kujuta ette, kuidas sai selline aine mu organismi sattuda. Teadmatus on sellises olukorras kõige valusam ja hullem. Käsi südamel – olen alati teinud sporti ausa mängu reeglitest kinni pidades,“ lausus 35-aastane Nabi eile õhtul välja saadetud pressiteate vahendusel. „Kui kuulsin, et kõnealust ainet sisaldavad naiste rinnavähi ravimid, hämmeldus minus ainult süvenes.“

Tänase pressikonverentsi sissejuhatuseks kinnitas Nabi, et soovib olla antud teemas avatud ning tal polegi midagi varjata. "Poleks kunagi arvanud, et pean sellises olukorras olema, aga paraku olen," nentis Nabi.

Ta jätkas: "Saan öelda seda: ma pole ühtegi keelatud ainet teadlikult kasutanud, ja kõik [toidu]lisandid, mida olen tarbinud, on testitud. Olen neid tarbinud ka varem. Nüüd hakkame selgitama, kuidas see on võimalik ja kuidas võis [letrosool] organismi sattuda.