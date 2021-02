Doping Henn Vallimäe Nabi-juhtumist: mingit nõiajahti, jälitust või vihjet polnud, see oli rutiinne kontroll Mart Treial , täna 09:55 Jaga: M

Dopinguproovi anumad. Foto: Reuters/Scanpix

Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse (EADSE) juhatuse liige Henn Vallimäe sõnas Õhtulehele, et kahekordne kreeka-rooma maadluse maailmameister Heiki Nabi andis positiivse dopinguproovi kodumaal rutiinse võistlusvälise kontrollimise käigus. Ta ei soostunud täpset kuupäeva nimetama, kuid kinnitas, et meedias levinud info jaanuari algusest on õige.