Doping Spordifüsioloogia professor: võimalus, et Nabi proovist leitud letrosool satub kogemata organismi, on päris suur Mart Treial , täna 12:02 Jaga: M

Tartu Ülikooli spordifüsioloogia professor Vahur Ööpik. Foto: MARI LUUD

Eile õhtul tuli avalikuks, et kahekordse kreeka-rooma maadluse maailmameistri Heiki Nabi organismist leiti keelatud ainet letrosooli. Tartu Ülikooli spordifüsioloogia professor Vahur Ööpik selgitas Õhtulehe palvel, mis ainega on tegu, kuidas see võiks sportlastele kasulik olla ning kui reaalne on selle kogemata sattumine organismi.