Olümpiakomitee peatas Nabile ja tema treeneritele määratud toetussummade maksmise 

"Igal ajahetkel on sellise negatiivse teate saamine halb uudis, kuid olümpia-aastal on ta seda valusam," teatas EOK Facebookis. "Usaldame edasistes sammudes Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutust. Tavapärase protseduurina peatame antud hetkel Heiki Nabile ja tema treeneritele määratud toetussummade maksmise. Oleme kindlad, et sportlasega koostöös selgitatakse välja antud juhtumi kohta lõplik tõde."