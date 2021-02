KORVPALLITREENERITE ÜMARLAUD | Mis on Eesti koondise suurim murekoht? Kas Eesti pääseb EMile? 

Toijala ütles loomulikult, et minnakse kõiki mänge võitma ja sellise noore koosseisuga ei saagi muud öelda – isegi kui sul peas on muud mõtted. Vahetusi tuleb teha vastavalt taktikale ja seisule, aga mängijatele seda ei pea kommunikeerima. Aga kuna Eesti koondis on väga ühtlane, siis Jukkal on käike ja mängijad ei pea hoidma platsil seni kuni neil on veremaitse suus.

Kõige värskemad Spordi uudised otse sinu postkasti Üllar Kerde: Ei. Ma olin Liidu meistrivõistlustel harjunud mängima kuue päeva jooksul viis mängu, seal polnud võimalust kohtumisi nii-öelda rahulikumalt võtta. Ma usun, et vaimne pinge on suurem kui füüsiline pinge. Kõigi graafikud on keerulised.

Usun, et meie füüsiline ettevalmistus on piisav, keegi ei taha Venemaad või Itaaliat kergemalt võtta. Põhja-Makedooniaga mäng on küll oluline, aga kui sa eelneval päeval võtsid ühe mängu kergelt, siis see on probleem. See on sarnane, et sa sõidad esimese käiguga ja siis lülitad kohe neljanda peale – see pole võimalik.

Andres Sõber Foto: Teet Malsroos

Andres Sõber: Esimeses kahes kohtumises peab saama selgeks, kes on heas vormis. Kõige tähtsam on, et kõik matšid mängida asendiga, et saada teada, kes on peaeguselt tõeliselt heas vormis. Ja vastavalt sellele näeks Põhja-Makedoonia kohtumiseks ära, kes on tegijad.

Kas Eesti pääseb EMile?

Heino Enden: Jah. 2015. aastal hüppasime ja kargasime, kui saime 24 hulka. Kui me 24 parima sekka ei pääse, siis on asi ikkagi mäda. Meil läheks vaja, et noor koosseis saaks esimesed ristsed kätte. 2015. aastal polnud Eesti koosseis selleks valmis – valikmängud ja finaalturniir on erinevad asjad, viimases tullakse vastast ära sööma. Nad peavad selle kooli kätte saama, sest praegusel koondisel on parimad aastad alles ees.