Toijala enne kohtumist Itaaliaga: peame olema valmis agressiivseks mänguks 

Itaalia vastu astuvad Kristian Kullamäe, Sten Sokk, Rait-Riivo Laane, Märt Rosenthal, Martin Dorbek, Robert Valge, Janari Jõesaar, Henri Drell, Kregor Hermet, Kaspar Treier, Rauno Nurger ja Maik-Kalev Kotsar. Eemale jäävad Mihkel Kirves, Jaan Puidet ja Egert Haller.



Saapamaa rahvusesinduse vastu tuleb Toijala sõnul mängida agressiivset ja tempokat mängu. „Tegu on väga füüsilise võistkonnaga. Mäng tõotab tulla agressiivne ja me peame olema selleks valmis. Nad vahetavad palju katteid, ka see on üks nüanss, millele peame tähelepanu pöörama. Oleme noor võistkond ja soovime kõik 40 minutit mängida intensiivset korvpalli,“ lausus Toijala pressiteate vahendusel.



Itaaliale jäädi aasta tagasi kodusaalis alla 81 : 87. Meie parimad olid toona Kristjan Kitsing 22 ja Siim-Sander Vene 21 punktiga. Kristian Kullamäe arvele kogunes 17 silma. Itaalia poolelt vastasid Michele Vitali 22 ja Ciampaolo Ricci 18 punktiga. Mõlemad kuuluvad Itaalia rivistusse ka selles aknas.



Itaalia koondise koosseis Permis: Nicola Akele, Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Filippo Baldi Rossi, Giordano Bortolani, Leonardo Candi, Amedeo Della Valle, Gabrielle Procida, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Leonardo Tote ja Michele Vitali.



Eestlased paiknevad hetkel võidu ja kahe kaotusega B-alagrupis kolmandal positsioonil. Finaalturniirile pääseb igast grupist kolm paremat. Itaallased on ühena korraldajatest pääsu lõppvõistlusele juba taganud.



Eesti mängude ajakava Permis:



19.02, kell 13.30 Itaalia – Eesti

21.02, kell 17.00 Venemaa – Eesti

22.02, kell 16.00 Eesti – Põhja-Makedoonia