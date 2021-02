Juhan Luik pääses MMi suurslaalomis põhivõistlusele, laineid lõi ka Haiti vanaisa! 

Kui rahvusvaheline suusaliit andis Haiti mäesuusakoondisele rohelise tule, läks härra esimesele FIS-kategooria võistlustele. „Inimesed naersid ja ütlesid, et ma ei peaks siin olema. See oligi mu elu kõige kehvem võistlus. Rada oli jäine, olud udused. Jõudsin lõpuni ja sain 25. koha, sest 67 konkurenti kukkusid. Nii see kõik algas.“