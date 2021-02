Itaalia jalgpallilegend kritiseeris Cristiano Ronaldot: ta on isekas ega taha, et meeskonnakaaslased skooriks 

„Olen alati öelnud, et kuigi ta on fenomenaalne mängija ja löönud karjääris miljard väravat, siis Andrea Pirlo (Juventuse peatreener – toim.) filosoofia all mängides on ta raskustes,“ ütles Cassano jalgpalli-podcast'is Twitch. „Ta lööb küll peaaegu igas mängus värava, aga ei saa Andrea ideeest ikkagi aru. Ta on alati olnud isekas ega taha, et meeskonnakaaslased skooriks. Loeb ainult tema ise.“