Järgmsel MM-rallil on iga ekipaaži autos ellujäämisvarustus 

Rajameister Kai Tarkiaineni sõnul on see puhuks, kui poole kiiruskatse ajal peaks autoga midagi juhtuma.

„Võistlejatel tuleb sellisel juhul vahel päris pikalt oodata enne kui neid peale võetakse ja nad peavad püsima soojas,“ kommenteeris Tarkiainen. „Oluline on soe müts ja kindad, peale tuleb visata soe kasukas, jalga soojad püksid ja korralikud saapad. Saapad on tegelikult kõige tähtsamad, sest kui jalad on soojas, püsib ka keha kauem soojana.“