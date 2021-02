NFLi staar tuli kapist välja: see andis mulle tiivad! 

Russelil oli küll olnud erinevaid tüdruksõpru, ent ta tundis, et midagi on elust puudu. Lõpuks tunnistas ta endale, et talle meeldivad ka mehed.

Russel mõtles pikalt, kas soovib avalikkusele seda tunnistada, sest milleks panna oma karjäär ekstratähelepanu alla. Ent lõpuks tundis ta, et see on ainuõige otsus.