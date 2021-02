Ott Tänak ees ootavast MM-rallist: tahame pettumused seljataha jätta 

„Artkika rali saab olema põnev. Rovaniemi (ralili keskus — toim.) on kaugel põhjas ja seega on kindel, et meid ootavad külmad lumised olud. Mõne kiiruskatsega on mul kogemusi kuna võistlesin seal kümmekond aastat tagasi,“ sõnas Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

„See on sajaprotsendiliselt lumeralli ja see kuulub õigustatult MM-sarja. Loodame Monte Carlo pettumused seljataha jätta, hooaja käima tõmmata ning endale ja meeskonnale väärilise tulemuse teha,“ lisas Tänak.

Hyundai pealik Andrea Adamo teab, et kuigi Toyota on favoriit, siis on ka tema enda piloodid võimelised lumel kiiresti sõitma.

„Ei saa eitada, et meie hooaeg Monte Carlos ei alanud nii, nagu pidanuks. Arktika ralli annab võimaluse teha vigadeparandus. Kõik meie kolm pilooti on lumerallidel lõpetanud esikolmikus, mistõttu teame, et nad on võimelised keerulistes oludes sõitma,“ kinnitas Adamo