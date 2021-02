KURB AVASTUS: Kas Maradona surma põhjustasid salaja antud unerohutabletid? 

Novembris siit ilmast lahkunud Maradona surma kohta ei ole hetkel veel täit selgust saabunud ning spekulatsioone on palju. Neist ühe esitas viimati portaal rt.com, mille andmetel võidi legendaarsele vutiässale anda salaja unerohutablette.

Rt.com andmetel on uue informatsiooni allikaks psühholoog Griselda Morel, kes külastas endise vutiässa kaheksa-aastast poega ning tuli tema abil lagedale väitega, et argentiinlasele anti hommikul vara nii alkoholi kui ravimeid. „Kui ta kell 9 hommikul ärkas ja palus õlut, siis talle anti seda,“ kirjutas rt.com süüdistajate väidete põhjal. Portaal lisas: „Üks tema abistajatest puistas talle joogi sisse tablette (unerohtu), et ta nii palju kära ei teeks.“