Treier ja Toijala Itaalia kohtumise järel: hullumeelne mäng! 

Ehkki Eesti juhtis Itaalia vastu kolmandal veerandil lausa 82 : 66, siis vastased tulid järgi ja viisid mängu lisaajale. Seal suutsid eestlased siiski end koguda ja võtsid olulise 105 : 101 võidu.

"Hullumeelne mäng! Toijala ütles poolajal, et vastased muutuvad agressiivsemaks ja tahavad mängu võita, aga me polnud selleks valmis," rääkis Treier pressikonverentsil. "Oleme noor võistkond, meil pole väga palju kogemust, aga lõppude lõpuks saime võidu kätte ja oleme selle üle väga õnnelikud."

21aastane Treier tõi mängus 17 punkti ja noppis kuus lauapalli, kuid matši olulisi hetki vaatas ta pingilt. Miks? "Sain paremale jalale veidi viga, aga loodetavasti saan selle korda."

Kaspar Treier Foto: Martin Ahven

Juhendaja sõnul muutus Eesti mäng neljandal veerandil liiga ümmarguseks. "Lasime vastastel mängida füüsiliselt, kuid neil oli vaid kaks viga. See ütleb kõik. Võtsime raskeid viskeid ja hakkasime mängima aeglaselt. Kui edu on 15-20 silma, siis sa hakkad mõtlema ka mänguaja peale," selgitas Toijala ja toonitas, et olenemata Sten Soku mängimisest on tegu siiski väga noore tiimiga.

"Mul on hea meel mängijate pühendumuse üle," jätkas ta. "Taktikaliselt on nüansse, mida peame parandama, aga samuti teame, et sellistes tingimustes pole selleks väga palju aega.”