Austraalia lahtiste finaali jõudnud venelane: Djokovicil on minust rohkem kaotada 

„Mulle meeldib, et mul pole pinget, sest ta (Djokovic) pole kunagi kaotanud neil kaheksal korral, kui ta on siin finaalis olnud,“ rääkis Medvedev tänase poolfinaali võitmise järel.

„Kogu surve on tema peal, et minna jahtima Suurte Slämmide rekordit Rafael Nadali ja Rogeri Federeri vastu. Ma lihtsalt loodan, et lähen ja mängin oma parimat tennist.“