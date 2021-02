Soomlased teenisid pääsu korvpalli EMile 

EMi E-alagrupis on liidriks Gruusia, järgnevad Serbia ja Gruusia, kes mõlemad on koha EM-il kindlustanud. Alagrupist jääb ainsana välja Šveits.

Eesti alagrupis on liidriks Itaalia, kellel on koht EMil kindel. Teisel kohal on Venemaa, kolmas on Eesti ja neljas Põhja-Makedoonia.