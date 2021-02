Kergejõustik Haruldaselt mitmekülgset Eesti naiskergejõustiklast innustas tippu pürgima Usain Bolt Deivil Tserp , täna 21:35 Jaga: M

PÜÜAB PILKU: 24aastane kergejõustiklane Kreete Verlin on särav naine. Foto: Liina Notta

Raske uskuda, et maamunal leidub naissportlane, kelle iseloomustamiseks saab kasutada üksnes häid omadussõnu: edukas, nutikas, töökas, sihikindel, kena ja siiras. Küllap arvavad paljud, et see imeinimene elab Eestist mitme tuhande kilomeetri kaugusel. Veel aasta aega tagasi õppiski too õrnema soo esindaja USAs. Praegu tudeerib ta Tallinna ülikoolis psühholoogiat ja valmistub sise-EMiks.