VIDEO | Jamal Murray viskas uskumatul moel poolsada punkti ning vedas Denveri võidule 

23aastane Murray tegi matšis ajalugu. Nimelt viskas ta esimese mehena 50 silma niimoodi, et ei käinud kordagi vabaviskejoone taga. Mängujuht tabas väljakult 25 viskest 21 (84%) ning kümnest kolmesest kaheksa (80%). Tegu on tema karjääri tulemuslikema põhihooaja mänguga. Mullu play-off'is viskas ta kahel korral sama palju punkte Utah Jazz'i vastu.

Karjääri parima mängu tegi ka Philadelphia 76ersi keskmängija Joel Embiid, kes viskas Chicago Bullsi vastu samuti 50 punkti. Kamerunlane lisas ka 17 lauapalli, viis resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget ja neli kulpi ning aitas oma meeskonna 112 : 105 võiduni. Embiidi näol on tegu liiga väärtuslikema mängija auhinna (MVP) peafavoriidina. Tema keskmisteks näitajateks on tänavu 30,5 silma ja 11 lauapalli. Philadelphia on 20 võidu ja kümne kaotusega idakonverentsis liidrikohal.