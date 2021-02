GALERII | Karl Erik Nazarov triumfeeris sprindis Eesti meistrivõistluste rekordiga 

Karl Erik Nazarov võitis meeste 60 meetri lisajooksu mängeldes ajaga 6,71. Finaalis on Eesti rekord 6,63 tal kindlasti sihikul. Tanel Visnap püstitas sprindis Eesti kurtide rekordi 6,98.

Karoli Käärt (paremal). Foto: Tiina Kõrtsini

Nüüd on jagatud ka esimene medalikomplekt. Naiste 60 meetri jooksu võitis Karoli Käärt (94) isikliku rekordiga 7,44. EMi normist jäi tal puudu neli sajandikku. Hõbemedal kuulub Kristin Sauale (7,61) ja pronks Anna-Maria Millendile (7,68).

"Ema, ma jõuan järgmisel aastal sulle järele - nii et hoia alt," ütles Karoli Käärt, kelle ema Katrin Käärt hoiab Eesti kõigi aegade edetabelis ajaga 7,30 teist kohta.

Sügisest Tartu ülikoolis kehakultuuri tudeeriv Anne Mägi õpilane võib pääseda ka EMile, kuid see sõltub mitmest asjaolust. Esiteks peab ta otsustama, kas on nõus sinna sõitma oma raha eest. Saanuks 20aastane sportlane EMi normist jagu, katnuks kõik kulud Eesti kergejõustikuliit. Nüüd tehakse ülesandmine vaid juhul, kui Käärt paneb mängu oma raha. Kui piiga on sellega nõus, siis lõpliku otsuse tema võistlemise kohta langetab EMi korralduskomitee.