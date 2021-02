GALERII | OTSE | Kas Suumanni ja Verlini tõkkejooksuduell lõpeb Eesti rekordiga? 

Sügisest Tartu ülikoolis kehakultuuri tudeeriv Anne Mägi õpilane võib pääseda ka EMile, kuid see sõltub mitmest asjaolust. Esiteks peab ta otsustama, kas on nõus sinna sõitma oma raha eest. Saanuks 20aastane sportlane EMi normist jagu, katnuks kõik kulud Eesti kergejõustikuliit. Nüüd tehakse ülesandmine vaid juhul, kui Käärt paneb mängu oma raha. Kui piiga on sellega nõus, siis lõpliku otsuse tema võistlemise kohta langetab EMi korralduskomitee.