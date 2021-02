Karl Erik Nazarov triumfeeris sprindis Eesti meistrivõistluste rekordiga 

Tõkkesprindis on Nazarovi eemalejäämisel suursoosik Keiso Pedriks, kes timmib tippvormi EMiks. Täieliku õnnestumise korral võib tänavu stabiilselt 7,76-7,78 kanti jooksnud visa spordimees Eesti rekordist 7,74 jagu saada.

Naiste tõkkesprindis võitlevad kulla pärast Diana Suumann ja Kreete Verlin. Nende tänavused tippmargid on vastavalt 8,17 ja 8,23. Kas Ksenija Baltale kuuluv Eesti rekord 8,16 jääb veel püsima, selgub pärast jooksu. Mõlemale on see võistlus EMi peaproov.