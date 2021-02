OTSE | Kas Karl Erik Nazarov jätkab rekordite purustamist? 

Avapäeval tasub erilise huviga jälgida meeste 60 meetri jooksu, kus on stardis nädal aega tagasi Eesti rekordi 6,63 püstitanud Karl Erik Nazarov. Kas 21aastane sportlane jätkab säravaid etteasteid, mis algasid juba jaanuaris? Kaks nädalat tagasi purustas Liivi Eeriku õpilane Eesti rekordi ka 60 meetri tõkkejooksus.

"Lähen alati maksimumi võtma – eesmärk on püstitada isiklik tippmark," rääkis Nazarov eelmisel pühapäeval Õhtulehele. Homme stardib EMiks valmistuv välejalg 200 meetri jooksus.

Naiste sprindis pidi hooaja edetabeli juht Õilme Võro reievigastuse tõttu võistlusest loobuma, kuid 4. märtsil Poolas algaval EMil ihkab ta kindlasti kaasa lüüa. Karoli Käärtil on EMi normist 7,40 puudu viis sajandikku. Ideaalse jooksu korral on selle alistamine kindlasti võimalik.

Põnevat kullaheitlust tõotab pakkuda naiste kõrgushüpe. Edetabeli liidrina astub areenile Lilian Turban, kes on tänavu ületanud 1.87. Elisabeth Pihela tippmark on ainult ühe sentimeetri võrra kehvem. Kindlasti pakub noortele ägedat konkurentsi Grete Udras.

Tõkkesprindis on Nazarovi eemalejäämisel suursoosik Keiso Pedriks, kes timmib tippvormi EMiks. Täieliku õnnestumise korral võib tänavu stabiilselt 7,76-7,78 kanti jooksnud visa spordimees Eesti rekordist 7,74 jagu saada.

Naiste tõkkesprindis võitlevad kulla pärast Diana Suumann ja Kreete Verlin. Nende tänavused tippmargid on vastavalt 8,17 ja 8,23. Kas Ksenija Baltale kuuluv Eesti rekord 8,16 jääb veel püsima, selgub pärast jooksu. Mõlemale on see võistlus EMi peaproov.