Korvpall Itaaliale 17 punkti visanud Treier jääb mängust Venemaaga eemale Toimetas Kadi Parts , täna 19:25 Jaga: M

Kaspar Treier. Foto: Martin Ahven

Eesti meeste korvpallikoondis kohtub 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarjas homme algusega kell 17:00 Venemaa rahvusmeeskonnaga. Võrreldes reedese mänguga Itaalia vastu on eestlaste koosseisus kaks muudatust.Reedel 105:101 võidumängus Itaalia üle 17 punkti ja 6 lauapalli kogunud Kaspar Treier vigastas kohtumise lõpus jalga ning peatreener Jukka Toijala otsustas talle homme puhkust anda. Midagi tõsist Treieri vigastus endast siiski ei kujuta, koondise meditsiinilise personali sõnul on tegemist kerge kõõluste venitusega. Lisaks Treierile jäävad Toijala valikust välja tagamängijad Egert Haller ja Robert Valge. Eesti koondise koosseis Venemaa vastu on seega järgmine: Kristian Kullamäe, Sten Sokk, Rait-Riivo Laane, Märt Rosenthal, Martin Dorbek, Janari Jõesaar, Henri Drell, Kregor Hermet, Rauno Nurger, Maik-Kalev Kotsar, Mihkel Kirves ja Jaan Puidet.Venemaa alustas kodust Permi „mulli“ 94:77 võiduga Põhja-Makedoonia üle, mis ühtlasi kindlustas neile edasipääsu EM-