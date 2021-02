Põlva Serviti tegi ajalugu! 

SGAU peatreener proovis väravavahi asendamist seitsmenda väljakumängijaga, aga tulemuseks olid Muuga ja Rebase täpsed visked tühja väravasse. Serviti suurim edu saabus 48. minutil, mil Celminš viis kodumeeskonna 23:15 juhtima. Sellist edu Eesti meister enam käest anda ei saanud ja lõpuks võeti 28:23 võit.

Kahe mängu kokkuvõttes edenes Serviti koondtulemusega 56:51 esimese Eesti klubina eurosarjas kaheksa parema sekka. Märtsi lõpul peetavate veerandfinaalide paarid loositakse järgmisel nädalal. Hetkeseisuga on koha kaheksa hulgas kindlustanud Rumeenia klubi Baia Mare CS Minaur ning sinna mänguta pääsenud rootslaste Ystads IF.

„Oleme ikka kõik väga õnnelikud! Ja mina olen väga uhke nende meeste üle! Nad on need kaks nädalat väga tõsiselt tööd teinud selle edu nimel. Tulemus on käes – natuke uskumatu, aga oleme eurosarjas kaheksa parema hulgas ning saame kaks väga kõva mängu veel,“ rõõmustas Musting.