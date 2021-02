Liverpool sai taas tappa. „Nad on selle meeskonna hale vari, keda oleme kolmel viimasel aastal näinud.“ 

Evertoni võidu teeb eriti magusaks fakt, et viimati olid nad Anfieldilt kolme punktiga lahkunud 22 aastat tagasi. Liverpool omakorda oli kodustaadionil neli matši järjest kaotanud viimati nii ammu kui 1923. aastal. Et tiitlikaitsja päev oleks "täiuslik", lisandus nende niigi ülerahvastatud laatsaretti veel üks vigastatu, seekord meeskonna kapten Jordan Henderson.

"Ma ei taha rääkida headest asjadest, sest me saime selle mängu pähe. Kuid püüame head asjad siiski kaasa võtta. Peame olukordade realiseerimises juurde panema ja siis me ka võidame. Meil ei jää midagi üle, tuleb lihtsalt edasi minna."

Endine Liverpooli kapten Graeme Souness ütles aga Sky Sportsi ülekandes otsesõnu, et on meeskonnas sügavalt pettunud.

"Minu arvates on praegune meeskond selle Liverpooli hale vari, keda me oleme kolmel viimasel aastal näinud. Praegu tahavad nendega kõik mängida, nad on lihtsaks saagiks. Ja pean ütlema, et see teeb mulle haiget."