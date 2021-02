OTSEBLOGI | Kas Eesti korvpallikoondis võtab Venemaalt revanši ja tagab pääsu EMile? 

Põhja-Makedoonia koondist on seni alt vedanud nende mängujuht Nenad Dimitrijevikj. Hispaania kõrgliigas palliv noor mängumees on seni platsilt tabanud kuuest viskest vaid ühe, 4 punkti ja 3 söödu kõrval on tal ka 4 pallikaotust. Kuid peamiselt on tiimi rünnakud jooksnud ummikusse just seetõttu, et Dimitrijevikj on väga palju üritanud üksi ja vägisi.