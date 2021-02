Golfiäss on tige: minu löögiasend pole mõeldud selleks, et inimesed mu seeliku alla vahiksid! 

Giuliani meenutas, kuidas neid jälitas väljakul pidevalt üks paparazzi. Omavahel arutati, et küllap jahib piltnik mõnd põnevat jäädvustust Giulianist, ent korraga jõudnud meestele kohale, et nii see teps mitte ei ole, vaid et tegelikult on fotograaf jälitamas hoopis naiste golfi tippmängijat Michelle Wied – et pildistada Wie aluspükse, mis löögi ajal tema seeliku eest vallatult paljastusid!

"Tal oli lööma asudes omapärane kehaasend, ta painutas end niimoodi ja tema aluspüksid olid näha," pajatas Giuliani "Press läks muidugi hulluks, sest nad tahtsid tema aluspükse pildistada. Ja siis ma ütlesin, et Rush, see siin pole minu ega sinu pärast, see on tema aluspükste pärast!"

Nähes saatejuhi ehmunud ilmet, muutus ka Giuliani murelikuks. "Ma pole päris kindel, kas selle nalja rääkimine oli ikka okei," küsis ta Bannonilt, mille peale saatejuht ohkas: "Nojah, sa juba rääkisid selle ära..."

Mõistagi ei võeta golfiringkondades Giuliani meenutust sugugi naljana ja teda on tümitatud mitmelt poolt. Ning sotsiaalmeedias võttis sõna ka Wie ise, mainimata küll kordagi otseselt Giulinai nime.

"Mida see inimene sellest päevast peaks tegelikult mäletama, on see, et ma läbisin raja 64 löögiga ja edestasin ka kõiki meesmängijaid, viies meie tiimi võidule," alustas Wie oma vastulauset.

"Ma judisen, kui mõtlen sellele, et ta seisis naeratades mu ees ja kiitis mu mängu, samal ajal mind objektiviseerides ja osutades kogu päeva mu selja taga olles mu "aluspükstele".

Minu löögiasend oli viimistletud selliseks, et minu statistika paraneks (lõpetasin selle aasta US Openi võitjana), mitte selleks, et kutsuda inimesi üles mu seeliku alla vahtima!"