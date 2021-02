Austraalia lahtistel triumfeeris taaskord Djokovic, kes muu 

Võiduga jätkas Djokovic oma fenomenaalset seeriat Australian Openil: ta on seal finaalis mänginud üheksal korral ja kõigil neil kordadel väljunud esikohamängust ka võitjana. Serblane on oma auhinnakappi pistnud 2008., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2019., 2020. ja nüüd siis ka 2021. aasta võidukarika.

Kokku on Djokovicil suure slämmi turniiridelt 18. esikohta, millega jääb alla vaid Roger Federerile ja Rafael Nadalile, kes mõlemad võitnud 20 suure slämmi turniiri.

"Õnnitlused Novakile!" ütles mängu järel esimesena sõna saanud Medvedev. "Üheksa slämmi Austraalias on hämmastav saavutus, kuid see ei jää talle kindlasti viimaseks.

Räägin teile ka ühe väikse loo: kohtusin Novakiga esimest korda siis, kui olin maailma edetabelis 500. või 600. Mõtlesin siis, et okei, ega ta minuga ei räägi, sest ta on esinumber. Ma olin väga häbelik, kuid ta rääkis minuga nagu vana sõbraga. Ta pole kunagi muutunud: ta on alati olnud suurepärane sportlane ja suurepärane sõber."