Jukka Toijala: tänane mäng on ajalugu, homme peame Põhja-Makedoonia liidrid kinni saama 

Koondise tagamängija Martin Dorbek tõdes, et Eesti püsis Venemaa vastu mängus kolmanda veerandi keskpaigani. "Täna olime rohkem valmis. Eelmises omavahelises kohtumises läks kõik allamäge kohe algusest," meenutas ta Saku Suurhallis toiminud matši, kus Eesti kaotas poolaja 27 : 41 ja kogu kohtumise 56 : 84. "Täna olime enam kui 20 minutit mängus sees, aga nad taas tabasid taas kaugviskeid väga hea protsentiga."

Koondise peatreener nentis, et Venemaa on kvaliteetne meeskond, keda aitas ka publiku tugi. "Enne mängu rääksime, et nad ründavad lauda väga teravalt. Nende teise võimaluse punktid maksid meile kätte," rääkis ta pressikonverentsil.

Juba varem oli teada, et mängust jääb eemale ääremängija Kaspar Treier, kuid üllatuslikult ei saanud minuteid ka mängujuht Sten Sokk. "Ilmselgelt olid tal väikesed terviseprobleemid," ütles Toijala. "Saime aru, et tal oleks väga keeruline täna ja homme mängida. Otsustasime, et täna me teda ei kasuta."

Valikgrupi teises kohtumises alistas Põhja-Makedoonia Itaalia 87 : 78, siis viimane finaalturniirile pääseja selgub esmaspäevases Eesti ja Põhja-Makedoonia kohtumises.