VIDEO | Jukka Toijala: tänane mäng on ajalugu, homme peame Põhja-Makedoonia liidrid kinni saama

Eesti oli täna kolmandal veerandil 38 : 41 kaotusseisus, kuid seejärel meeskonna mäng lagunes. Mängu lõpuks tabasid idanaabrid 36st kaugviskest 17, palju pahandust tehti ka ründelauas, kust nopiti lausa 17 palli.

Koondise peatreener Jukka Toijala nentis, et Venemaa on kvaliteetne meeskond, keda aitas ka publiku tugi. "Enne mängu rääksime, et nad ründavad lauda väga teravalt. Nende teise võimaluse punktid maksid meile kätte," rääkis ta pressikonverentsil.

Juba varem oli teada, et mängust jääb eemale ääremängija Kaspar Treier, kuid üllatuslikult ei saanud minuteid ka mängujuht Sten Sokk. "Ilmselgelt olid tal väikesed terviseprobleemid," ütles Toijala. "Saime aru, et tal oleks väga keeruline mõlemal päeval mängida. Otsustasime, et täna me teda ei kasuta."

Kuna valikgrupi teises kohtumises alistas Põhja-Makedoonia Itaalia 87 : 78, siis viimane finaalturniirile pääseja selgub esmaspäevases Eesti ja Põhja-Makedoonia kohtumises.

"See matš [Venemaaga] on ajalugu. Nüüd on peamine tänasest puhata nii vaimselt kui füüsiliselt, 19 tunni pärast on selle valiksarja kõige olulisem mäng," lisas Toijala, kelle sõnul on homme peamine vastaste võtmemängijate peatamine. "Peame (mängujuhi Nenad) Dimitrijevići ja (keskmängija Jacob) Wiley kinni saama, see on üks oluline võti."