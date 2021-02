Saskia Alusalu tunneb taas kergust ja sära: arvan, et nüüd olen adekvaatne hindama, mida tippsport teeb 

„Sellel hooajal olen väga tõsiselt tegelenud oma tervisega ja nüüd arvan, et olen adekvaatne hindama, mida tippsport teeb. Tippsport on naistel ja meestel kaks täiesti erinevat asja. See on pannud mind elus ka teatud prioriteete ümber hindama ja ju siis mingit äratuskella oli vaja, et aru saada,” rääkis Alusalu ERRi spordiportaalile. „Praegu tunnen ennast hästi, et on tekkinud mingi kergus ja sära tagasi.”