HEA TÖÖ: Kregor Zirk ujus Türgis Euroopa neljanda ja kaheksanda aja 

"Kokkuvõtteks saab öelda, et viimased kolm päeva on olnud täitsa head," jätkas Zirk. "Võistlustele vastu minnes ma ei seadnud endale otseselt eesmärke, tahtsin lihtsalt näha, kus omadega olen hetkel. Aga võta näpust, vaatamata uuele keskkonnale ja korralikule treeningmahule tegin karjääri parimad hooajasisesed ujumised just põhialadel ehk 200 m vabalt- ja liblikaujumises. Lisaks on vabaltdistantsil ujutud aeg 1.48,88 Euroopa hooaja edetabeli paremuselt neljas tulemus ja liblika distantsil ujutud 1.59,86 Euroopa kaheksas. Mul on hea meel, et koormuste pealt tehtud ajad on jälle sammu edasi teinud. Seda protsessi on olnud väga huvitav aastast aastasse võrrelda.“