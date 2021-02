KUMMALINE JUHTUM: endine tippiluuisutaja langes varga ohvriks 

"Jätan alati kõrvale asjad, millest mu lapsed välja kasvavad, et saaksin need hiljem abivajajatele kinkida," kirjutas Slutskaja. "Kord hakkasin komplekteerima kotti naisele, kellel on kolm poega. Nende olukord oli raske. Siis avastasingi, et absoluutselt kõik selleks otstarbeks kõrvale pandud asjad on kadunud. Ilmselt viidi nad minu kodust välja kottides ja kastides, kui ma olin tööl. Vargused on lapsehoidjate seas kahjuks väga levinud probleem. Muidugi on ka palju korralikke inimesi! Neid on lihtsalt raskem leida."