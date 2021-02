BLOGI JA GALERII | TEHTUD! Eesti korvpallikoondis kaotas Põhja-Makedooniale, aga jõudis EM-finaalturniirile! 

Põhja-Makedoonia tegi avapoolajal 12 pallikaotust, Eesti 5. Samuti on eestlased kätte saanud 3 ründepalli rohkem (9 vs 6). Ehkki makedoonlaste visketabavus on napilt parem (48,15% vs 46,34%), siis Eesti on teinud seni 14 pealeviset rohkem ja sealt on tulnud ka edu.