OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis kohtub EM-valiksarja otsustavas mängus Põhja-Makedooniaga 

Umbes poole tunni pärast algab EM-valiksarja ostustav kohtumine, kus selgub, kas Eesti pääseb suurturniirile. Permi "mulli" eel võttis olukorra väga hästi kokku Heino Enden:"Kui me 24 parima sekka ei pääse, siis on asi ikkagi mäda. Meil läheks vaja, et noor koosseis saaks esimesed ristsed kätte. 2015. aastal polnud Eesti koosseis selleks valmis – valikmängud ja finaalturniir on erinevad asjad, viimases tullakse vastast ära sööma. Praegune koondis peab selle kooli kätte saama, sest neil on parimad aastad alles ees.