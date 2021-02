OTSEBLOGI | Eesti võitis Põhja-Makedoonia vastu poolaja 11 punktiga, EMist lahutab veel 20 minutit 

Kotsar jäi korvi all kahe mehe haardesse ja saatis palli korvi suunas, kust ründelaua sai Treier, kes tõi lihtad kaks silma. On näha, et Põhja-Makedoonia kardab Kotsarit, sest kaitse tõmbab pidevalt tema peale kokku. See on samas rohkem ruumi jätnud Treierile, kelle arvel on juba 10 punkti ja 7 lauda.